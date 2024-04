Alok e Fagner divulgam remix de ‘Borbulhas de Amor’

Alok propôs uma parceria musical ao cantor e divulgou imagens dos dois em estúdio, após Fagner ter chamado shows de grandes DJs de “desastre ambiental”

Reprodução/Instagram/@alok 'Construindo pontes ao invés de muros', escreveu Alok na legenda de uma sequência de imagens com Fagner num estúdio de música



Após Fagner ter chamado shows de grandes DJs de “desastre ambiental”, Alok propôs uma parceria musical ao cantor. O DJ remixou a música “Borbulhas de Amor”, clássico de Fagner. Em foto publicada pelo Alok nesta quarta-feira (10) em seu perfil no Instagram, Fagner aparece de mãos dadas com o produtor em um estúdio musical numa foto, conversando e tomando café em outras. No mesmo carrossel de imagens, Alok divulgou vídeo dos dois ouvindo a gravação em frente ao computador e de Fagner cantando. “Construindo pontes ao invés de muros”, escreveu o DJ. “Vou tocar o remix do Fagner em Brasília dia 20 de abril”, comentou Alok nas redes sociais. Em novembro, Fagner fez críticas à música atual, destacando os shows cheios de efeitos tecnológicos de grandes DJs, porém sem citar o nome de Alok. “Uma das coisas que mais me choca é você pegar um DJ e botar 1 milhão de pessoas. Isso, pra mim, é um desequilíbrio ambiental. Caramba! É um desastre ambiental. O povo vai ver um DJ, que canta meia música e fica ali, fazendo aquelas cenas ridículas”, disse. Agora, o cantor parece ter feito as pazes com os DJs ao cair nas graças de Alok.

Veja o encontro dos dois abaixo:

*Reportagem produzida com auxílio de IA