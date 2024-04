Kim Kardashian revela impacto do julgamento de O.J. Simpson na família

Ex-atleta, que morreu hoje, entrou em contato com o pai da artista em busca de defesa para as acusações de envolvimento na morte de sua ex-mulher e de seu amigo

Reprodução/YouTube Kim e Kourtney Kardashian foram levadas secretamente para o tribunal mas Kris Jenner não sabia



Kim Kardashian revelou que o julgamento de O.J. Simpson causou uma crise em sua família. Robert Kardashian, pai de Kim, atuou como advogado de defesa do ex-atleta. O.J. Simpson entrou em contato com Robert em busca de ajuda para se defender das acusações de envolvimento na morte de sua ex-mulher, Nicole Brown Simpson, e de seu amigo Ron Goldman. O ex-atleta foi o centro do “julgamento do século”. Durante o julgamento, Kim e sua irmã mais velha, Kourtney Kardashian, chegaram a ser levadas secretamente para o tribunal, mas a matriarca, Kris Jenner, não sabia, e viu seus filhos sentados atrás de O.J. Simpson. Após 12 anos, em 2007, ele foi preso por roubar objetivos esportivos, com um grupo de homens armados, que alegou terem sido roubados dele. Posteriormente, ele foi liberto sob condicional em 2017.

Na época, a família Kardashian enfrentou um momento de tensão devido às diferentes opiniões sobre o caso. Em uma entrevista ao programa “My Next Guest No Need No Introduction”, disponível na Netflix e apresentado por David Letterman, Kim compartilhou que os Kardashians se dividiram, já que a mãe apoiava os familiares das vítimas.” Ela acreditava que sua amiga foi assassinada por O.J., e isso foi traumatizante para ela. Então íamos para a casa do meu pai e lá era uma situação diferente. Nós não sabíamos em que acreditar ou de que lado ficar quando crianças, não queríamos ferir os sentimentos dos nossos pais”, disse Kim.

*Conteúdo produzido com auxílio de IA