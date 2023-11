Ana Castela é a artista mais ouvida do Brasil no Spotify; veja o ranking

Plataforma revelou os artistas mais ouvidos pelos usuários brasileiros, além de apresentar os destaques globais entre as mais de 574 milhões de pessoas que utilizam o streaming

Reprodução/@Instagram/@anacastelacantora Ana Castela é a cantora mais ouvidas do Spotify no Brasil



A cantora Ana Castela é a artista mais ouvida do Brasil, de acordo com o Spotify Wrapped 2023, divulgado nesta quarta-feira, 29. O streaming revelou os artistas mais ouvidos pelos usuários brasileiros, além de apresentar os destaques globais entre as mais de 574 milhões de pessoas que utilizam a plataforma. O ranking brasileiro foi dominado pelo sertanejo, com a artista liderando a lista dos artistas mais ouvidos. Segundo o Spotify, ela também conquistou a 93ª posição no ranking global. Marília Mendonça, que morreu em 2021, também está entre os cinco nomes mais escutados no Brasil. A música, “Nosso Quadro”, foi a mais ouvida na plataforma em 2023. A dupla Israel e Rodolffo emplacaram duas músicas na lista das 5 mais ouvidas: Bombonzinho, em parceria com Ana Castela; e Seu Brilho Sumiu, com Mari Fernandez. No ranking global, Taylor Swift dominou a lista dos artistas mais ouvidos no Spotify em 2023. A cantora relançou dois de seus principais discos neste ano e realizou uma turnê de sucesso. Bad Bunny, que liderou no ano anterior, ficou em segundo lugar. Seu álbum mais recente, “Un Verano Sin Ti” (2022), foi o mais ouvido globalmente pelo segundo ano consecutivo. Uma novidade no cenário musical é a presença do mexicano Peso Pluma no top 5 global, reforçando o sucesso dos artistas latinos na música pop mundial. Confira os destaques do Spotify Brasil em 2023:

Artistas mais ouvidos no Spotify Brasil em 2023:

Ana Castela

Henrique & Juliano

MC Ryan SP

Marília Mendonça

Jorge & Mateus

Músicas mais ouvidas no Spotify Brasil em 2023:

“Nosso Quadro” – Ana Castela

“Leão” – Marília Mendonça

“Erro Gostoso” – Simone Mendes

“Bombonzinho” – Israel & Rodolffo e Ana Castela

“Seu Brilho Sumiu” – Israel & Rodolffo e Mari Fernandez

Álbuns mais ouvidos no Spotify Brasil em 2023:

“Escolhas, Vol. 2” – Zé Neto & Cristiano

“Let’s Bora, Vol. 2” – Israel & Rodolffo

“Dos Prédios Deluxe” – Veigh

“Manifesto Musical” – Henrique & Juliano (álbum mais escutado na Retrospectiva Spotify 2022)

“Dos Prédios” – Veigh

Gêneros musicais mais escutados no Spotify Brasil em 2023:

Sertanejo

Arrocha

Pop

Funk

Trap brasileiro

Artistas mais ouvidos no Spotify global em 2023: