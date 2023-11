Baterista do Blink-182 ameaça cancelar show no Lollapalooza Brasil 2024 após brincadeira de músico brasileiro

Travis Barker não gostou de provocação do vocalista do Scracho dizendo que anúncio que ele faria seria sobre cancelar apresentação no festival

VALERIE MACON / AFP Travis Barker é baterista da banda de rock norte-americana Blink-182 a mais de 15 anos



O baterista do Blink-182, Travis Barker, ameaçou cancelar o show da banda no Lollapalooza Brasil 2024 após se irritar com uma brincadeira do músico brasileiro, Diego Miranda, da banda Scracho. O desentedimento começou após Baker compartilhar um post misterioso no Instagram. Em um fundo preto, ele escreveu a palavra “amanhã”. Em resposta, Diego afirmou: “Ele cancelará show no Brasil amanhã”. O comentário chegou até o baterista, que respondeu: “F***-se. Vou cancelar então”. Com a resposta, o vocalista do Scracho tentou reverter a situação: “Nós amamos você. Você não se arrependerá, o público será insano. Desculpa, não cancele”, pediu.. “Tô me sentindo mal, mano. Nem vou dormir hoje”, declarou Diego. Nenhum anúncio oficial foi feito em relação ao show. O grupo se apresenta em 22 de março no festival, que será realizado em São Paulo. O Blink-182 também estava nas atrações do festival deste ano, mas precisou cancelar o show após Barker sofrer uma lesão na mão.