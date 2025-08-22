Jovem Pan > Entretenimento > TV e Cinema > Ana Hikari acusa Érick Jacquin, do Master Chef, de racismo contra pessoas amarelas

Ana Hikari acusa Érick Jacquin, do Master Chef, de racismo contra pessoas amarelas

Chef de cozinha fez uma observação sobre o cardápio da participante Glória, que é de origem chinesa, insinuando que a comida não refletia sua cultura, pois não apresentava “nada” que remetesse à China

  • Por da Redação
  • 22/08/2025 19h42
Reprodução/Instagram/@_anahikari ana hikari Atriz Ana Hikari faz críticas a Érick Jacquin

A atriz Ana Hikari, de 30 anos, manifestou sua indignação em relação a um comentário feito por Érick Jacquin durante o programa Master Chef, exibido pela Band. O chef de cozinha fez uma observação sobre o cardápio da participante Glória, que é de origem chinesa, insinuando que a comida não refletia sua cultura, pois não apresentava “nada” que remetesse à China. Glória, por sua vez, defendeu-se, ressaltando que sua nacionalidade não limita seu conhecimento sobre outras culinárias. A resposta da participante foi uma tentativa de esclarecer que a diversidade de sabores é uma parte importante da gastronomia, independentemente da origem étnica.

Ana Hikari não hesitou em criticar a declaração de Jacquin, afirmando que esse tipo de atitude é recorrente e reflete um problema maior de preconceito. A atriz destacou a necessidade de se combater estereótipos e promover uma maior compreensão sobre a diversidade cultural. Até o momento, a Band não se manifestou sobre o incidente, e a equipe de reportagem está aguardando uma resposta do chef Érick Jacquin. O episódio levanta questões importantes sobre a representação e o respeito às diferentes culturas dentro do cenário gastronômico.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

