Ana Hikari acusa Érick Jacquin, do Master Chef, de racismo contra pessoas amarelas

Reprodução/Instagram/@_anahikari Atriz Ana Hikari faz críticas a Érick Jacquin



A atriz Ana Hikari, de 30 anos, manifestou sua indignação em relação a um comentário feito por Érick Jacquin durante o programa Master Chef, exibido pela Band. O chef de cozinha fez uma observação sobre o cardápio da participante Glória, que é de origem chinesa, insinuando que a comida não refletia sua cultura, pois não apresentava “nada” que remetesse à China. Glória, por sua vez, defendeu-se, ressaltando que sua nacionalidade não limita seu conhecimento sobre outras culinárias. A resposta da participante foi uma tentativa de esclarecer que a diversidade de sabores é uma parte importante da gastronomia, independentemente da origem étnica.

Ana Hikari não hesitou em criticar a declaração de Jacquin, afirmando que esse tipo de atitude é recorrente e reflete um problema maior de preconceito. A atriz destacou a necessidade de se combater estereótipos e promover uma maior compreensão sobre a diversidade cultural. Até o momento, a Band não se manifestou sobre o incidente, e a equipe de reportagem está aguardando uma resposta do chef Érick Jacquin. O episódio levanta questões importantes sobre a representação e o respeito às diferentes culturas dentro do cenário gastronômico.

*Reportagem produzida com auxílio de IA