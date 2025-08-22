Cariúcha é flagrada aos beijos com filho de Gugu

Momento ocorreu durante a ‘Festa do João’, evento do filho de Faustão,, que contou com a presença de outras celebridades como Beatriz Reis

Reprodução/Instagram/@lucasguimaraes Cariúcha atualmente apresenta o Fofocalizando, programa do SBT



Cariúcha, de 41 anos, está com um novo romance: ela foi flagrada trocando carinhos com João Augusto Liberato, filho do apresentador Gugu, de 23 anos, em uma postagem feita nas redes sociais nesta sexta-feira (22). O momento ocorreu durante a “Festa do João”, evento do filho de Faustão, João Silva, que contou com a presença de outras celebridades como Beatriz Reis. No vídeo, compartilhado por Lucas Guimarães, João Augusto aparece beijando Cariúcha e os dois se abraçam. Cariúcha atualmente apresenta o Fofocalizando, programa do SBT. O filho de Gugu também escolheu a carreira de comunicador, e relembrou recentemente a morte do pai, que ocorreu em 2019.

A festa na qual os dois foram flagrados teria sido adiada inicialmente devido ao estado de saúde de Faustão, que passou recentemente por um transplante de rim e outro de fígado. Desde a última segunda-feira, 18, Faustão teve alta da UTI (Unidade de Tratamento Intensivo), segundo um boletim divulgado pelo hospital Einstein Hospital Israelita. João Silva, filho do apresentador, havia sido o primeiro membro da família a comentar a hospitalização. “Meu pai é um cara muito forte, inspira todos os amigos e a família, e a gente vê que a palavra deste momento é resiliência. Agradecer a Deus por estar dando cada vez mais oportunidade do meu pai se recuperar”, disse em um vídeo publicado no Instagram um dia após a confirmação da internação.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Dias