André Gonçalves e Danielle Winits reatam casamento após fim de ‘A Fazenda 2023’

Casal estava separado há menos de um ano; ator estava confinado no reality show até final do mês de dezembro

Reprodução / Instagram @lawinits Danielle Winits e André Gonçalves reatam casamento; Winits compartilhou intimidade do casal nas redes sociais



A atriz Danielle Winits publicou uma sequência de fotos no domingo, 7, para anunciar que reatou seu casamento com o ator André Gonçalves, que estava confinado no reality show ‘A Fazenda 2023’ até final do ano passado. Nas imagens, o casal aparece abraçado e trocando beijos apaixonados. A atriz escreveu na legenda: “Domingo em três atos. Lar, doce lar”. Os fãs não pouparam elogios e mensagens de apoio. Na última sexta-feira, 5, Winits já havia compartilhado um vídeo do casal em Paris com a hashtag #honeymoon (em português, lua de mel). André e Danielle estavam separados há menos de um ano, mas decidiram dar uma nova chance ao relacionamento logo após a participação do ator no reality. Confira a publicação: