Bruna Marquezine e João Guilherme são flagrados juntos e levantam especulações sobre romance

Artistas foram vistos de mãos dadas em uma praia de Fernando de Noronha

Reprodução/Instagram/@joaoguilherme e Reprodução/Instagram/@brunamarquezine João Guilherme e Bruna Marquezine estão juntos em Fernando de Noronha



A atriz Bruna Marquezine e o cantor João Guilherme foram vistos de mãos dadas em uma praia de Fernando de Noronha no último sábado, 6, gerando especulações sobre um possível romance entre os dois, porém, até o momento, eles não se pronunciaram sobre o assunto. Nesta segunda-feira, 8, novas fotos dos dois curtindo a praia circularam nas redes sociais. Os registros são de sexta. Filho do cantor Leonardo com a ex-dançarina Naira Ávila, João Guilherme é conhecido por sua carreira como ator e cantos. Ele já participou de produções como “Cúmplices de um Resgate” e “As Aventuras de Poliana”, do SBT, e atualmente contracena com Maisa em “De Volta aos 15”, da Netflix. No cinema, ele se destacou no filme “Fala Sério, Mãe”. Ele também tem uma biográfica intitulada “João Sendo João – Meu Mundo”, que ele lançou aos 15 anos.

João Guilherme foi incluído na lista dos Under 30 da Forbes, que reconhece personalidades influentes antes dos 30 anos. Em relação aos relacionamentos amorosos, ele namorou Larissa Manoela, sua colega de elenco em “Cúmplices de um Resgate”, quando tinha 14 anos. O namoro chegou ao fim no ano seguinte, e uma declaração de Larissa comparando o término com o de Brad Pitt e Angelina Jolie se tornou meme na época. Em 2018, João engatou um relacionamento com Jade Picon, antes mesmo dela entrar para o BBB. O término do namoro foi conturbado, com rumores de traição por parte de Jade com Gui Araújo. O suposto pivô do término falou sobre o assunto quando participou de “A Fazenda” em 2021.

De acordo com Léo Dias, Bruna Marquezine e João Guilherme estão vivendo um romance. pic.twitter.com/wC6vpDcSbT — PAN (@forumpandlr) January 7, 2024