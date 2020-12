Andressa Urach divulga fotos de casamento com Thiago Lopes: ‘Amor verdadeiro de ambas as partes’

Comemoração não teve convidados e foi feita ao ar livre, na pousada Discovery Channel; estavam presentes somente a equipe de maquiagem, cabelo, fotografia e vídeo

Instagram/Andressa Urach Andressa Urach e Thiago Lopes



Andressa Urach divulgou, nesta terça-feira, 22, fotos do seu casamento com Thiago Lopes, que aconteceu nesta segunda-feira, 21, em Santa Catarina. A comemoração não teve convidados e foi feita ao ar livre, na pousada Discovery Channel. Estavam presentes somente a equipe de maquiagem, cabelo, fotografia e vídeo, que registraram toda a cerimônia. A festa, que estava planejada para acontecer no dia 17, foi adiada por causa da previsão de chuva. “Foi um dia incrível! Nosso casamento vai ser eterno, pois o amor é verdadeiro de ambas as partes. Juntos até que a morte nos separe!”, escreveu a modelo. O casal voltou a usar o figurino do casamento nesta manhã, para fazer as fotos ao nascer do sol.

No último dia 19, o casal fez a sua primeira viagem juntos, para a cidade de Bossoroca, no Rio Grande do Sul, onde mora a família de Andressa. Thiago recebeu a bênção do pai dela, Carlos Urach, e pediu a mão dela em casamento para o sogro. “Ele nos abençoou e me concedeu a mão da sua filha. Falou que não poderá haver devolução. Rsrsrs. Eu te amo, Andressa”, escreveu o empresário na sua página oficial no Instagram.