Andressa Urach diz que ‘pegou ranço da igreja’: ‘Não me senti tão excluída nem na prostituição’

Ex-Miss Bumbum pede que doações que fez nos últimos anos para a religião sejam devolvidas; modelo voltou a tomar remédios para controlar o transtorno Borderline e crises de ansiedade e raiva

Reprodução/Instagram Urach se converteu após um problema de saúde com implantes de hidrogel nas pernas, em 2014, que a deixou em coma



Andressa Urach publicou nesta sexta-feira, 30, um desabafo em suas redes sociais. No texto, a modelo, que está afastada de polêmicas desde que virou evangélica há seis anos, disse que “pegou ranço da igreja” e que voltou a tomar remédios para “se acalmar” e controlar suas crises de ansiedade e raiva que retornaram após ela ter parado de frequentar a igreja. Além disso, a ex-Miss Bumbum, que doou parte de sua fortuna para a religião, contou que conversou “amigavelmente” para que as doações que fez nos últimos anos sejam devolvidas. “Infelizmente não tive retorno ainda, não queria entrar na justiça. Mas não estou bem, estava vulnerável na época e não pensei no futuro do meu filho e muito menos no meu, estava em uma fase muito frágil e ainda estou, então vou voltar aos meus tratamentos”, escreveu.

Segundo Andressa, as críticas que tem escutado dos outros fiéis tem “feito mal a ela”. “A questão em pauta é… amo a igreja, mas não consigo mais ir na igreja, peguei ranço, pois falam que uma vez afastado ficamos 7 vezes piores do que quando chegamos. Então não quero ficar ouvindo isso! Isso está me fazendo mal. Não quero e não vou voltar a ser quem eu era”, afirmou. A modelo disse que sofre de transtorno Borderline “controlado” e que está voltando aos seus tratamentos psiquiátricos. “Enquanto estava na igreja estava tudo sobre controle, mas agora que não estou mais indo na igreja, voltei a tomar uns remédios para me acalmar e controlar minhas crises de ansiedade que voltaram essa segunda-feira. E preciso controlar minha impulsividade e principalmente a minha raiva!”, escreveu.

A ex-Miss Bumbum não entrou em detalhes sobre o que a fez querer se afastar tanto da igreja, mas disse que “foi uma decepção tão grande que literalmente rasgou o seu coração”. “Dediquei meus últimos 6 anos da minha vida para Jesus como todos sabem, mas acabei me sentindo como um objeto descartável, nunca me senti assim nem no tempo da prostituição. Sei que Jesus não tem nada haver com isso e a obra de Deus é feita por pessoas falhas. Fui excluída de grupos fazendo eu me sentir como se eu tivesse “demônios” por deixar de fazer parte da instituição. Se eu falasse tudo que aconteceu cmg nesses últimos anos vocês se escandalizariam e eu teria virado ateia”, afirmou.

Conhecida por trabalhos na TV e por ter participado do concurso Miss Bumbum, Urach se converteu após um problema de saúde com implantes de hidrogel nas pernas, em 2014, que a deixou em coma. “Precisei ter as minhas pernas podres [para mudar]”, lembrou em entrevista ao Pânico no ano passado. Em 2015, ela lançou o livro “Morri para viver”, em que detalha o processo que a fez mudar e conta como era sua vida antes da conversão. Ela relata que era viciada em cocaína, fazia programas e namorava com o chefe de uma facção criminosa, executado com 70 tiros de fuzil. “Eu cheirava [cocaína] de manhã, de tarde e de noite para ser feliz. Tentava preencher o vazio com coisas e pessoas. Se Deus não tivesse me resgatado, teria pulado do 7º andar do meu prédio”, afirmou.

“Gente eu não escondo nada de ninguém. Nos últimos meses passei por uma decepção tão grande,que literalmente rasgou meu coração, não consegui nem estudar, vou ter que trancar a faculdade de jornalismo, pois não tenho cabeça para pensar sobre isso. Dediquei meus últimos 6 anos da minha vida para Jesus como todos sabem, mas acabei me sentindo como um objeto descartável, nunca me senti assim nem no tempo da prostituição. Sei que Jesus não tem nada haver com isso e a obra de Deus é feita por pessoas falhas. Fui excluída de grupos fazendo eu me sentir como se eu tivesse “demônios” por deixar de fazer parte da instituição. Se eu falasse tudo que aconteceu cmg nesses últimos anos vocês se escandalizariam e eu teria virado ateia. Mas graças a Deus no hospital em 2014 estive de frente com a morte e passei por uma experiência pessoal com Deus e sei que Jesus é vivo. Hoje como todos sabem tenho contrato com a Record aqui no Rio Grande do Sul e dependo financeiramente do meu salário e o mesmo vai até março do próximo ano. (Se eles não me demitirem até lá), como já fizeram da outra vez que estava em São Paulo quando desobedeci a orientação que recebi e casei com o pai do meu filho. A questão em pauta é… amo a igreja, mas não consigo mais ir na igreja, peguei ranço, pois falam que uma vez afastado ficamos 7 vezes piores do que quando chegamos. Então não quero ficar ouvindo isso! Isso está me fazendo mal. Não quero e não vou voltar a ser quem eu era. Estou voltando aos meus tratamentos psiquiátricos, pois sou uma boderline controlada. Enquanto estava na igreja estava tudo sobre controle, mas agora que não estou mais indo na igreja, voltei a tomar uns remédios para me acalmar e controlar minhas crises de ansiedade que voltaram essa segunda-feira. E preciso controlar minha impulsividade e principalmente a minha raiva! Conversei amigavelmente com a igreja para eles me devolverem as doações que fiz nos últimos anos, mas infelizmente não tive retorno ainda, não queria entrar na justiça. Mas não estou bem, estava vulnerável na época e não pensei no futuro do meu filho e muito menos no meu, estava em uma fase muito frágil e ainda estou, então vou voltar aos meus tratamentos.”