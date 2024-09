Angélica revela preocupação com ‘cantada’ de Anitta ao filho de 19 anos em programa

Apresentadora disse que levou situação na brincadeira, mas que na hora ficou pensando na nora

Reprodução/Instagram/@blogueirinha Apresentadora participou do programa 'De Frente com a Blogueirinha"



A apresentadora Angélica revelou ter sentido uma preocupação depois que Anitta fez uma “cantada” ao seu filho mais velho, Joaquim, de 19 anos. O momento aconteceu durante uma participação da cantora na série “Angélica: 50 & Tantos”, do Globoplay. “O filho da Angélica é perfeito. Daqui a uns 10 anos, deixa eu falar com ele?”, disse Anitta na ocasião. Durante uma entrevista no programa “De Frente com Blogueirinha” na quarta-feira (4), a apresentadora foi questionada se sentiu “ciúmes” da situação.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

“Na hora, eu levei muito na brincadeira. […] Ele [Joaquim] ficou constrangido ali, mas ficou ‘de boa'”, comentou Angélica. “Eu pensei na vida dele, porque ele tem namorada. Fiquei preocupada com o relacionamento dele e eu amo a namorada dele.”

A apresentadora também citou um medo da exposição dos filhos durante a entrevista e contou ter pedido para que Joaquim conversasse com a namorada. “Eu falei: ‘Explica para ela que é uma brincadeira’. Eu sou uma boa sogra”, afirmou.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Tamyres Sbrile