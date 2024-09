Rafa Justus ganha presente inusitado de Pedro Sampaio

Nos stories do Instagram, adolescente contou que a lembrança veio com um convite para o lançamento do último álbum do artista, ‘Astro’

Reprodução/Instagram/@ticianepinheiro O artista chegou a se apresentar na festa de debutante da Rafa na última sexta (20)



A influenciadora Rafaella Justus, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, mostrou um presente inusitado que recebeu de Pedro Sampaio nesta quarta-feira (4). O artista chegou a se apresentar na sua festa de debutante na última sexta (20). Nos stories do Instagram, Rafa contou que o presente veio com um convite para o lançamento do último álbum do artista, Astro. O disco foi lançado também na quarta e tem parcerias com nomes como Luísa Sonza e Marina Sena. “Que honra. Já é um sucesso”, disse Rafa ao receber o convite. A influenciadora ganhou um pijama com estampas do rosto do DJ e, logo em seguida, publicou uma foto com o presente. “Simplesmente amei”, escreveu. A festa de luxo para comemorar os 15 anos de Rafa ocorreu em São Paulo na sexta-feira passada. Além da apresentação de Pedro Sampaio, o evento contou com momentos como uma valsa com César Tralli e Roberto Justus.

Veja as publicações: