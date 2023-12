Angelina Jolie confirma produção do terceiro filme de Malévola

Jornal revela que atriz teria contratos assinados para atuar em filmes previstos para serem lançados nos próximos anos

Divulgação/Disney Angelina Jolie interpretou Malévola, icônica vilã de Bela Adormecida



Angelina Jolie confirmou a produção do terceiro filme de Malévola, vilã de Bela Adormecida interpretada pela atriz em dois filmes live-action. A informação foi dada em uma entrevista ao jornal Wall Street Journal. O jornal revelou que Jolie possui contratos para atuar em filmes que serão lançados nos próximos anos, como Malévola 3. Segundo a publicação, a atriz teria encerrados as filmagens de Without Blood, que é adaptado em um livro homônimo italiano, escrita e dirigida pela própria artista. A lista inclui também o filme Maria, de Pablo Larraín. No longa, ela vai interpretar a soprano Maria Callas. O lançamento está previsto para acontecer em 2024. Anteriormente, foi ventilado de que a produção do terceiro filme de Malévola estaria a todo vapor, porém nada foi confirmado oficialmente. O filme foi lançado em 2014 e arrecadou US$ 758 milhões em bilheteria. Em 2019, “Malévola: Dona do Mal” não repetiu o mesmo sucesso da produção anterior e arrecadou modestos US$ 491 milhões. Sobre uma terceiro filme, a Disney não se pronunciou oficialmente sobre o assunto. A atriz não revelou detalhes adicionais, o que pode ser um indício de que tudo esteja em estágio preliminar.