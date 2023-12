Pai de Britney Spears tem perna amputada após contrair infecção grave

Jamie Spears passou por uma série de cirurgias para conter o avanço de seu quadro clínico

Reprodução/Instagram/@britneyspears Britney Spears se livrou de tutela em 2021



O empresário Jamie Spears, pai de Britney Spears, teve sua perna amputada após contrair uma grave infecção. Segundo o site americano TMZ, Jamie passou por cinco cirurgias no último mês para conter os avanços do quadro clínico. A equipe médica, no entanto, decidiu amputar a perna do americano. Spears também estaria com dificuldades para lidar com a doença em razão de outras complicações de saúde que já existiam antes da infecção. Com o estado de saúde do pai, Britney Spears estaria cogitando se reconciliar com o familiar após rompimento de negócios. Jamie Spears foi tutor da cantora por anos e controlava sua carreira e finanças, além de outros detalhes de sua vida pessoal. A artista se livrou da tutela em 2021 e, desde então, voltou a se dedicar a sua família e carreira musical, lançando músicas com artistas como Will.I.am e Elton John.