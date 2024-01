Angelina Jolie inaugura boutique de moda em prédio histórico em Manhattan

Atelier Jolie oferece uma seleção exclusiva de roupas confeccionadas com materiais vintage, além de proporcionar aos clientes uma experiência única com café turco e mini tortas sírias

Angelina Jolie inaugura sua primeira loja de moda em um prédio histórico em Manhattan. A boutique Atelier Jolie oferece uma seleção exclusiva de roupas confeccionadas com materiais vintage, além de proporcionar aos clientes uma experiência única com café turco e mini tortas sírias em seu café sofisticado. O edifício, localizado no número 57 da Great Jones St., possui uma rica história, tendo sido anteriormente propriedade do renomado artista Andy Warhol nos anos 1970 e também servido como residência e local de trabalho do famoso artista Jean-Michel Basquiat. Antes disso, o prédio abrigou mafiosos e lutadores de luta livre, acrescentando ainda mais à sua aura histórica. Construído na década de 1860, o edifício passou por diversas transformações ao longo dos anos, abrigando diferentes empresas e até mesmo um salão de dança. Após a morte de Basquiat, a fachada do prédio se tornou um local de homenagem ao artista, atraindo admiradores de sua obra. Em 2022, o edifício foi colocado no mercado de aluguel e, agora, foi alugado por Angelina Jolie para dar vida à sua boutique de moda.