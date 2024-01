Gil do Vigor abre o jogo sobre Pedro Sampaio e diz que DJ é ‘simpático’ e ‘cheiroso’: ‘Com todo o respeito’

Ex-BBB foi questionado sobre o amigo nas redes sociais: ‘Adoro ele’

Reprodução/X/@gilbertoportal Gil do Vigor e Pedro Sampaio são amigos



O ex-BBB Gil do Vigor falou sobre sua amizade com Pedro Sampaio. Nas redes sociais, ele abriu o jogo sobre o que sente pelo DJ após ser questionado por um seguidor em uma caixinha de perguntas. “Pedro Sampaio é cheiroso?, perguntou um internauta. “Com todo respeito, claro. Mas que homem cheiroso e simpático. Adoro ele”, continuou Gil do Vigor. Desde que saiu do BBB, Gil se tornou amigo de diversos famosos, como é o caso de pedro Sampaio. No Réveillon, Gil foi para Maracaípe, na festa Amoré, onde outros famosos como Mari Gonzalez, João Guilherme, Maísa, Juliette, Boca Rosa, Bruna Marquezine, Sasha Meneghel, Gabriel Medina e Gabriel Fop também estavam. Em março de 2023, Pedro Sampaio se assumiu bissexual durante uma apresentação no festival Lollapalooza Brasil.