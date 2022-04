Anitta agita público em show histórico no festival Coachella, na California

Cantora reproduziu uma favela do Rio de Janeiro em imagens no palco, onde chegou na garupa de um mototaxi e usando um traje nas cores da bandeira do Brasil

Foto de KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Anitta se apresentou no palco do Coachella Stage durante o Coachella Valley Music And Arts Festival 2022 na última sexta-feira, na Califórnia



A cantora Anitta, que recentemente atingiu a marca de mais ouvida em todo o mundo no plataforma Spotify, com a música Envolver, foi uma das maiores atrações do primeiro dia do festival Coachella, na cidade de Indio, California, nesta sexta-feira. A brasileira agitou a multidão que foi prestigiá-la em um show histórico para o Brasil, com diversas referências à brasilidade. Em participação especial, o rapper Snoop Dogg subiu ao palco de surpresa para fazer um dueto com Anitta. Ele foi seguido logo depois por Saweetie, bem como uma projeção em vídeo de Cardi B, com seu vídeo “I like it”.

Anitta causou muitas reações no palco principal do Coachella ao reproduzir uma favela nas imagens ao fundo do palco. A cantora de 29 anos entrou no palco vestindo um biquíni com as cores da bandeira brasileira e na garupa de mototaxi. Ao pôr do sol, começou com um vídeo mostrando o Rio de Janeiro, sua cidade natal, ao som de “Mais que nada”. Sem máscaras ou restrições sanitárias, milhares de pessoas em biquínis, roupas de verão, cabelos coloridos e maquiagem cheia de glitter inundaram o primeiro dia do Coachella desde no deserto da Califórnia. Essa edição do evento é a primeira em três anos, após a melhora no quadro da pandemia da Covid-19.

Anitta cantou em inglês, espanhol e português. Vários dos espectadores se jogaram no chão para mexer os quadris ao ritmo de seu super hit “Envolver”, seguindo a coreografia viral do Tiktok. Com termômetros chegando a 30°C no início da tarde, os fãs caminharam vários metros desde os estacionamentos e áreas de camping até o festival. Na sexta, ainda houve shows de Arcade Fire, Phoebe Bridgers e Harry Styles. Megan Thee Stallion, Billie Eilish e Doja Cat são algumas das grandes figuras que se apresentarão no Coachella entre este sábado e domingo.