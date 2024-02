Anitta anuncia parceria musical com Ana Castela

Cantora pop teceu elogios à sertaneja durante show de pré-Carnaval

A cantora Anitta anunciou uma parceria musical com a sertaneja Ana Castela e fez elogios à jovem artista. Durante os bastidores do “Ensaios da Anitta”, seu show de pré-Carnaval, a cantora de 30 anos afirmou que considera Ana Castela, de 20 anos, um grande sucesso no Brasil, com todas as suas músicas no topo das paradas. Anitta ainda brincou ao dizer que Ana Castela se parece com ela há alguns anos, mas ressaltou que a cantora é naturalmente bela e possui uma energia incrível. Além disso, Anitta revelou que elas já estão trabalhando juntas em uma música. Segundo a cantora, elas têm trocado composições e encontraram uma que gostaram bastante. No entanto, a data de lançamento da música ainda não foi divulgada.

