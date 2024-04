Anitta anuncia primeira turnê mundial: ‘Baile Funk Experience’

Estreia está prevista para 18 de maio na Cidade do México e encerra no dia 8 de julho em Ibiza, na Espanha

Reprodução/Instagram O disco, como o próprio nome sugere, tem como foco principal o funk brasileiro.



Nesta segunda-feira (8), a cantora Anitta usou suas redes sociais para anunciar sua primeira turnê mundial, intitulada “Baile Funk Experience”, com um total de 21 shows marcados no exterior. A estreia está prevista para 18 de maio na Cidade do México, encerrando no dia 8 de julho em Ibiza. A artista tem objetivo de promover o álbum “Funk Generation”, com lançamento previsto para 26 de abril. O disco, como o próprio nome sugere, tem como foco principal o funk brasileiro.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Anitta 🎤 (@anitta)

“Estou absolutamente emocionada em anunciar que estou preparando minha primeira turnê mundial para espalhar a energia do funk brasileiro por 13 países, para que vocês possam festejar comigo de forma única, intensa e de perto!”, celebrou a cantora. “Prepara-se para sentir o funk como NUNCA antes”, acrescentou Anitta.

Veja a agenda completa:

18/05- Cidade do México, MX Salon LA

25/05 – Los Angeles, CA The Wiltern

23/05 – Miami Beach, Flórida Filmore

26/05 – Orlando, FL Hard Rock ao vivo

28/05 – Boston, MA MGM Music Hall at Fenway

29/05 – Toronto, History

01/06 – Chicago, IL Byline Bank Aragon Ballroom

02/06 – Nova York, NY Brooklyn Paramount

07/06 – Bogotá, Colômbia Lourdes Music Hall

09/06 – Lima, Peru CCB

14/06 – Santiago, Chile Basileia

16/06 – Buenos Aires, Argentina Vorterix

25/06 – Berlim, Alemanha Metropol

26/06 – Amsterdã, Holanda Melkweg

28/06 – Londres, Reino Unido O2 Kentish Town Forum

29/06 – Paris, França Elysée Montmartre

01/07 – Ibiza, Espanha Pacha

03/07 – Madri, Espanha Sala La Riviera

04/ 07 – Barcelona, ​​Espanha Razzmatazz

07/07 – Milão, Itália Fabrique

08/07 – Ibiza, Espanha Pacha

*Conteúdo produzido com auxílio de IA