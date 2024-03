Anitta anuncia novo single ‘Double Team’

Lançamento está previsto para dia 21 de março; música faz parte do álbum ‘Funk Generation’

Reprodução/Instagram/@anitta Nova música de Anitta será lançada no dia 21 de março



A cantora Anitta surpreendeu os fãs nesta quinta-feira, 14, ao anunciar o lançamento de seu mais novo single, “Double Team”, marcado para a próxima quinta-feira, 21. A música faz parte do aguardado álbum “Funk Generation”, que ainda não possui uma data oficial de lançamento. O projeto do novo álbum precisou ser adiado devido ao cancelamento da participação de Sam Smith em uma das músicas, conforme revelado pela artista em uma entrevista para a revista “Cosmopolitan UK”. O disco promete trazer 13 faixas, com canções em inglês, espanhol e português. Para os fãs ansiosos, Anitta já disponibilizou um link para pré-save de “Double Team” nas redes sociais. Enquanto aguardamos o lançamento do novo single, confira um pequeno trecho da música no Vagalume.

*Reportagem produzida com auxílio de IA