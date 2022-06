Anitta chama Bolsonaro de ‘Voldemort’ em TV francesa e critica presidente: ‘Não representa os brasileiros’

A cantora disse que o chefe do Executivo ‘estimula o racismo, o preconceito e tudo de ruim’

Reprodução/TF1 Anitta criticou Bolsonaro durante entrevista ao canal TF1, da França



Anitta foi uma das entrevistadas no talk show de maior audiência da TV francesa, o “Quotidien”, do canal TF1, na noite da última sexta-feira, 24. Além de falar de seu novo álbum “Versions of me” e relembrar sua trajetória, a cantora também falou a respeito de Jair Bolsonaro (PL). Perguntada sobre como avaliava o presidente da República, a brasileira disse que não pronunciava o nome o chefe do Executivo e que o chamava de “Voldemort”, fazendo referência ao principal vilão da saga “Harry Potter”. “Aquele que não deve ser nomeado”, disparou a dona do hit “Envolver”.

Após ver o apresentador do programa insistir no tema, Anitta voltou a se posicionar contra a postura de Jair Bolsonaro e disse que o presidente não representa os brasileiros. “É que, para mim, a política é muito importante e eu, como celebridade, como cantora… O público sempre está vendo o que eu falo. Eu gosto de passar para o público o meu pensamento político também. E eu não concordo com muita coisa que esse presidente faz: acho que ele estimula o racismo, o preconceito, tudo de ruim”, disparou a cantora, que também foi lembrada do atrito entre Bolsonaro e Emmanuel Macron, o presidente da França. “Ele não representa de jeito nenhum os brasileiros, nós somos super respeitosos”, ressaltou.