Anitta perde malas com figurinos de turnê na Europa

Cantora comentou que bagagens tinham roupas para a apresentação no Rock in Rio de Lisboa

Reprodução/ Twitter Anitta fez uma série de stories, no Instagram, para comentar o assunto



A cantora Anitta perdeu, nesta semana, malas com seus figurinos e dos seus bailarinos após despachá-las no Aeroporto de Ibiza, na Espanha. De acordo com ela, a companhia aérea responsável não localizou, até o momento, as bagagens. No Instagram, nesta sexta-feira, 24, a artista comentou que as roupas eram para a apresentação no Rock in Rio de Lisboa e da turnê na Europa. “Socorro Deus. Alguém me ajuda. Agora começou a tour. Até então não tinha começado ainda. Só começa quando começa a dar tudo errado. Sumiu minhas malas com todos os figurinos. Do balé, meu… tudo. Sumiu. Desapareceu. Ninguém acha. A gente despachou um malão com figurinos de todo mundo para ser mais organizado com tudo. Sumiu a mala com todas as roupas de show. Não tem roupa pro balé, não tem roupa para mim. A companhia aérea não encontra. Não sei como não encontra uma mala imensa cheia de fita e identificação. Roupas para todos os shows”, contou nos stories do Instagram.