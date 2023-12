Anitta convida Melody para esquenta de Carnaval em Salvador e surpreende internautas

Artistas têm histórico de brigas e desavenças

Reprodução/Instagram/@anitta Ensaios da Anitta já viraram tradicional de pré-carnaval em Salvador



Anitta surpreendeu os fãs ao anunciar nesta quarta-feira, 20, que convidou a cantora Melody para participar de seus ensaios de pré-carnaval em Salvador, no próximo ano. Os Ensaios da Anitta, como são chamados, ocorrem nos dias anteriores ao Carnaval, em janeiro. A informação foi confirmada pela própria cantora por meio das redes sociais: “Acordei aqui e tava tocando “eu te dei love, love, tu não quis, quis” ai eu pensei: É ISSO! Vou chamar a Melody pra ensaiar em Salvador”.

As duas têm histórico de desavenças e brigas. Em 2022, a cantora de Funk Rave trocou farpas com Melody ao afirmar que a jovem só conseguia engajamentos nas redes sociais porque promovia brigas na internet. Posteriormente, após Anitta ter perdido o Grammy 2023, o pai de Melody fez questão de alfinetar a cantora afirmando que ela poderia ficar ‘tranquila’, que Melody ganharia o prêmio em ‘sua homenagem’. Contudo, em outubro deste ano, Melody lançou uma música inspirada na melodia de Meiga e Abusada, de Anitta, o que abriu margem para uma reaproximação entre as duas artistas.