Anitta é indicada ao People’s Choice Awards na categoria ‘Melhor Artista Latino’

Cantora disputa prêmio com cantores como Shakira, Rosalía e Bad Bunny; Jade Picon, Arthur Aguiar, Luísa Sonza e Luva de Pedreiro concorrem em categoria especial para influenciadores brasileiros

Reprodução/Instagram/anitta Vencedores serão revelados no dia 6 de dezembro deste ano



A cantora Anitta foi indicada ao prêmio norte-americano People’s Choice Awards. Ela concorre na categoria “Melhor Artista Latino” ao lado dos cantores Rosalía, Bad Bunny, Karol G, Becky G, Shakira, Rauw Alejandro e Sebastián Yatra. Para votar, basta se cadastrar no site oficial do evento. A indicação marca pela primeira vez a presença da carioca na premiação. Além dela, os brasileiros Arthur Aguiar, Gloria Groove, Luísa Sonza, Iran Ferreira, conhecido como “Luva de Pedreiro“, Jade Picon, Vanessa Lopes, Virgínia Fonseca e Yarley concorrem na seleção especial “Influenciador Brasileiro do Ano”. O britânico Harry Styles é destaque e concorre em diversas categorias diversas da música e do cinema. O porto-riquenho Bad Bunny também lidera as indicações, com seu álbum recordista das plataformas de streaming, “Um Verano Sin Ti”. O People’s Choice Awards acontece no dia 6 de dezembro, nos Estados Unidos.