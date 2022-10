Sósia ‘zumbi’ de Angelina Jolie sai da prisão e mostra seu rosto sem edições; veja

Sahar Tabar enganou seguidores porque sempre sonhou em ser famosa: ‘Mais fácil que se tornar atriz’

Reprodução/Instagram/sahartabar_official Sahar Tabar editava as fotos que postava no Instagram para enganar seguidores



Sahar Tabar, que ficou conhecida como a sósia “zumbi” da atriz Angelina Jolie, revelou como é seu rosto verdadeiro após deixar a prisão e explicou que as fotos que postava nas redes sociais eram uma farsa. A jovem, de 21 anos, ficou famosa enganando seguidores, que acreditaram que ela havia passado por cerca de 50 cirurgias plásticas para ficar com a aparência de um zumbi. “O que você viu no Instagram foram os efeitos de computador que usei para criar as imagens”, contou Sahar em entrevista uma TV estatal do Irã. Conforme divulgado pelo The Sun, a jovem fez isso para alcançar fama internacional. Ela explicou que “queria ser famosa desde criança” e viu no mundo virtual uma oportunidade para isso. “Foi muito mais fácil do que se tornar uma atriz”, declarou a iraniana. Sahar também disse que, ao editar as fotos, não tinha a intenção de ficar parecida com uma versão “zumbi” da protagonista de “Malévola” ou da personagem-título da animação “A Noiva Cadáver”. Essa “brincadeira” da jovem, cujo nome verdadeiro é Fatemeh Khishvand, nas redes sociais fez com que ela fosse condenada no Irã e presa em 2019. Após passar três anos atrás das grades, ela foi solta e demonstrou arrependimento pelo que fez. “Minha mãe estava me dizendo para parar, mas eu não ouvi”, contou. Ela também enfatizou que não pretende mais ter uma conta no Instagram, rede social em que chegou a ter diversos de seguidores devido às suas fotos falsas. Veja como Sahar é sem photoshop: