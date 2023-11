Ana Hickmann confirma ‘cabeçada’ de ex-marido: ‘Fui machucada por muito tempo’

Apresentadora falou abertamente pela primeira vez sobre denúncia por agressão contra Alexandre Corrêa: ‘Fiquei com medo dele’

Reprodução/Instagram/ahickmann Ana Hickmann denunciou ex-marido



A apresentadora Ana Hickmann falou pela primeira vez sobre a denúncia de agressão contra o ex-marido Alexandre Correa. Ela voltou a confirmar a versão registrada em boletim de ocorrência de que o marido teria a agredido com cabeçadas. “Ele veio, sim, para me dar uma cabeçada. Comecei a gritar mesmo, porque ele não me soltava”, declarou. Correa, na semana da denúncia, veio à público afirmar a existência de uma discussão no lar do casal, mas negou a cabeçada. Em entrevista que será exibida a partir das 19h45 deste domingo, 26, no programa “Domingo Espetacular”, Hickmann confirmou que sentiu medo do pai de seu filho na ocasião. “Fiquei com medo dele. Sou eu que estou machucada e fui machucada por muito tempo”, desabafou. O registro aconteceu no sábado, 11 de novembro, em Itu. O casal entrou em uma discussão após, segundo consta em documentos policiais, Alexandre interromper conversa entre Ana e o filho por discordâncias do teor. Ambos teriam levantado a voz um para o outro quando a criança deixou a sala. Os registros ainda dizem que Ana foi jogada contra a parede e teve machucados no braço.