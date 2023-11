Encontro com Paula Fernandes, Xuxa e Louro José: por que a primeira passagem de Taylor Swift pelo Brasil foi tão diferente?

Cantora, que ficou 11 anos sem vir ao país, finaliza shows da ‘The Eras Tour’ no país neste domingo, em São Paulo; desta vez ela não deu entrevistas nem foi a programas de TV

Neste domingo, a cantora Taylor Swift encerra sua segunda passagem pelo Brasil neste domingo, 26, com show no Allianz Parque. Com a popularidade nas alturas, a americana de 33 anos desembarcou no país para encerrar o ano de sua aguardada The Eras Tour em concorridos shows nos estádios do Engenhão, no Rio de Janeiro, e Allianz Parque, em São Paulo. Taylor chamou a atenção até de quem nunca ouvira falar em um dos maiores nomes da indústria fonográfica mundial. Ao longo de quase 20 anos, dez álbuns de estúdio e quatro regravações, ela conquistou inúmeras marcas relevantes como primeira artista feminina a alcançar 100 milhões de ouvintes mensais no Spotify, 12 Grammys — incluindo três de melhor álbum do ano — e até um doutorado de honoris causa em belas-artes pela Universidade de Nova York, por ser “uma voz influente para os direitos dos artistas e uma força global contra a discriminação de orientação sexual e identidade de gênero”.

Os feitos de Taylor e seu impacto na cultura pop geraram um fã-clube extremamente devoto, mas, no Brasil, a cantora decidiu manter um distanciamento dos swifties (como são chamados seus fãs), antes mesmo da morte de Ana Clara Benevides durante o primeiro show no Rio, episódio que abalou a turnê. Não houve entrevistas exclusivas ou participações em programas, bem diferente de sua primeira passagem por aqui. Quando veio ao país pela primeira vez, em 2012, Swift participou de diferentes atrações de emissoras como Globo e Record. Na época, a cantora divulgava o seu primeiro álbum com músicas majoritariamente pop, o “Red”, que trouxe sucessos como “22”, “I Knew You Were Trouble” e “All Too Well”, e viria a ser lançado dias após sua estadia em terras brasileiras. Na ocasião, ela gravou uma participação no programa de Eliana com a cantora Paula Fernandes. A sertaneja fez parte de uma versão da música “Long Live”, do álbum “Speak Now”, a primeira parceria da carreira de Taylor Swift com uma artista feminina. Na época, a canção foi um instrumento de impulso para a então artista de country no país, com reproduções em rádios e programas de videoclipes. Recentemente, a entrevista viralizou em redes sociais, como o TikTok, após fãs da cantora notarem a interação entre Paula e Taylor.

Durante participação no programa da Xuxa, Taylor chegou a apresentar sucessos que viriam a ser usados no álbum “Red. A ocasião, no entanto, se tornou constrangedora após fãs que estavam na plateia puxarem Swift pelos pés. Durante entrevista ao programa “Mais Você”, apresentado por Ana Maria Braga, ela recebeu uma réplica do boneco do papagaio “Louro José” como presente. Na ocasião, um repórter também a presenteou com um livro de receitas típicas brasileiras, assinado por Ana Maria. “Ana Maria, muito obrigada por me receber e pelos presentes”, disse Taylor Swift. Antes da “The Eras Tour”, a artista americana chegou a marcar apresentações no Brasil com o álbum “Lover”. As datas, agendadas para 2020″, foram canceladas em razão da pandemia da Covid-19.

