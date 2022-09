Aos 60 anos, cantor Paulo Ricardo posa nu

Fotos foram tiradas pela esposa do artista, Isabella Pinheiro; fãs e famosos elogiaram sessão

O cantor Paulo Ricardo, nesta sexta-feira, 23, completa 60 anos e, para comemorar, publicou fotos de um ensaio nu. As fotos foram tiradas pela esposa do artista, Isabella Pinheiro. No Instagram, ela disse que apenas os dois participaram da sessão de fotografia. “Com ele tudo fica fácil e inspirador. Comemorando os 60 anos (é isso mesmo, rs) do meu amor em grande estilo e com muito amor sempre. Equipe técnica de 2. Foto, produção, maquiagem etc: por mim mesma. Modelo, figurino, assistente e dj: Paulo Ricardo”, celebrou. As fotos exploram a sensualidade e vitalidade do cantor, reverenciando também o rock, gênero musical preferido do artista. Fãs e famosos parabenizaram o cantor e elogiaram as fotos. Entre eles o apresentador Marcos Mion. “Todos os grandes rockstars são sessenta, meu ídolo”, comentou.