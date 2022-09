Família faz chá-revelação dentro de supermercado do Rio; assista

Vídeo viralizou nas redes sociais e já ultrapassou mais de 415 mil visualizações

Reprodução/Twitter Jovem revela sexo de bebê dentro de supermercado do Rio de Janeiro



Uma família decidiu fazer um chá-revelação, para saber o sexo do bebê, dentro de um supermercado do Rio de Janeiro. Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra o momento em que uma jovem, acompanhada do companheiro e da mãe, estoura o bastão de confetes. O caso aconteceu na quarta-feira, 21, em Bonsucesso, na Zona Norte do Estado. A família pretendia realizar o chá-revelação dois dias depois em uma sessão de fotos. Contudo, a ansiedade foi maior. Logo após saírem de uma consulta e comprarem o bastão com a cor do sexo do bebê, a família decidiu fazer a revelação. “Resolvi revelar o sexo do neném da minha filha na fila do Guanabara. Já não aguentava mais de ansiedade e não quis esperar chegar em casa. Que venha Lorena com muita saúde”, comemorou a jovem no Twitter. No supermercado, funcionários e clientes também comemoram a informação do sexo do bebê.