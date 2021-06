Após alfinetar Pedro Scooby, Luana Piovani desabafa sobre imposição de regras ao filho: ‘É cansativo’

Ex-marido teria dado um celular com chip a Dom, de 9 anos que, segundo a modelo, ficou ‘abduzido’ no aparelho: ‘Eu não queria já novamente ser a bruxa má’

Reprodução/Instagram @luapio Além de Dom, Luana Piovani e Pedro Scooby são pais dos gêmeos Bem e Liz, de cinco anos



Luana Piovani se pronunciou na manhã deste domingo, 27, sobre os comentários que estava recebendo após “reclamar” de um celular com chip que o ex-marido, Pedro Scooby, deu ao filho Dom, de 9 anos. Segundo a modelo, as pessoas estavam dizendo que ela deveria impor limites e não deixar que a criança usasse o telefone na mesa. “Estou recebendo vários comentários em relação ao story do celular do Dom e ele abduzido na mesa. Só para deixar claro que quem me conhece um pouquinho sabe que eu sou uma pessoa cheia de regras, virginiana né, gosto das coisas bem organizadas. Então é claro que eu sei que tenho que impor regras, não se usa celular na mesa, mas o que acontece é que eu tinha acabado de chegar ele estava recentemente comigo com o chip, e eu não queria já novamente ser a bruxa má, então eu deixei pra para vê-lo lidando com aquilo para então tomar uma providência”, contou Luana.

De acordo com ela, porém, o filho realmente ficou “abduzido” no aparelho e as regras voltaram. “Não tenho a menor dificuldade em impor regras, mas acho que é mais uma coisa para causar desavenças. (…) Agradeço aos comentários ‘impõe regras Luana’, mas é mais uma coisa para eu ter que travar uma batalha. Já não basta tudo que a gente passa o dia inteiro, dizendo como deve e não deve ser, tem mais esses extras. É cansativo”, afirmou. Ela explicou que, antes do presente, o filho só tinha internet nos locais onde havia wifi, o que mudou agora com o chip dado por Scooby. Recentemente, a modelo desabafou nas redes sociais porque impediu Dom de ir dormir fora de casa, pois ele estava com problemas de concentração na escola, o que não agradou o menino. “Estou aqui, orando, pedindo sabedoria para Deus para passar por esse momento ‘bruxa má’, porque estou no momento a mãe mais odiada do planeta. A ‘bruxa má’ total”, lamentou na ocasião. Além de Dom, Luana Piovani e Pedro Scooby são pais dos gêmeos Bem e Liz, de cinco anos.