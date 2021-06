‘Não é fácil o filho te achar uma bruxa’, desabafa Luana Piovani

Atriz usou redes sociais para narrar problema que passou com filho mais velho, Dom, de 9 anos: ‘Acha que somos secretárias dele’, afirmou

Luana Piovani/Instagram Luana Piovani desabafou sobre relação com o filho



A atriz Luana Piovani usou as redes sociais nesta sexta-feira, 25, para desabafar sobre uma situação que passou com o filho mais velho, Dom, de nove anos. Ela narrou que viajou por 15 dias e, ao chegar em casa, foi avisada pela “tia Cinthia”, atual esposa do ex-marido dela, que ajuda a cuidar dos meninos, sobre algumas dificuldades do filho na escola. Segundo Piovani, o menino estaria com problemas de concentração e muita matéria acumulada para estudar. Por causa disso, ela resolveu conversar com o garoto. “Fui ter uma conversa com o Dom, super legal. Aquela conversa de mãe, né?”, disse. Apesar dos conselhos, Dom teria agido com impaciência, o que gerou na atriz a necessidade de uma repreensão maior: proibir o filho de dormir fora de casa e exigir que ele dormisse cedo para “colocar ordem”.

“O que é que está acontecendo? Ele está achando que tem 20 anos, gente. E que eu e a ‘tia Cinthia’ somos meio que secretárias dele, para a carreira dele”, desabafou. Ela afirmou que analisa as melhores escolas para colocar o filho no próximo ano, já que ele treina para ser atleta profissional de skate e tem necessidades específicas de treinamento que não se adequam a muitos modelos “formais” de educação. “Me lembrei de mim, quando eu comecei a trabalhar. Com 17 eu achei que o mundo era meu e eu me lembro dos meus embates com a minha mãe, mas o meu filho tem nove. Estou aqui, orando, pedindo sabedoria para Deus para passar por esse momento ‘bruxa má’, porque estou no momento a mãe mais odiada do planeta. A ‘bruxa má’ total”, lamentou. A atriz afirmou que decidiu compartilhar a história nas redes sociais porque sabe que há mães que passam por problemas semelhantes ao dela.