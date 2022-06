Após dois anos, Parada LGBTQIA+ volta à Avenida Paulista com Pabllo Vittar, Luisa Sonza e outras atrações

Para agitar as mais de 3,5 milhões de pessoas que são esperadas, a organização do evento contratou grandes nomes da música brasileira

RONALDO SILVA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO A 26ª edição da Parada LGBT+ terá 19 trios elétricos espalhados pela Avenida Paulista



Após dois anos sendo realizada remotamente, a Parada do Orgulho LGBQIA+ volta a ser comemorada na Avenida Paulista, na cidade de São Paulo, neste domingo, 19. Para agitar as mais de 3,5 milhões de pessoas que são esperadas, a organização da festa contratou grandes nomes da música brasileira, como Pabllo Vittar, Luisa Sonza, Ludmilla, Liniker e Tiago Abravanel. Um posto médico foi montado para atender o público, que começou a chegar na avenida desde as primeiras hora do dia. Ao todo, 19 trios elétricos estarão espalhados pela Paulista – eles descerão a Rua da Consolação até chegar à Praça Roosevelt. Esta é a 26ª edição do evento, que tem como tema “Vote com Orgulho – Por uma política que representa”, destacando a importância de ter pessoas associadas ao movimento LGBTIA+ no sistema político.

Confira a ordem e os convidados de cada trio:

Trio 1 – Abertura – Famílias LGBT+ – Artistas: Mariana Munhoz

Trio 2 – Prefeitura Municipal de São Paulo

Trio 3 – Diversidade Lésbica – Artistas: Ana Dutra e Luana Hassen

Trio 4 – Prefeitura Municipal de São Paulo

Trio 5 – Diversidade Transsexual/Travesti – Artista: Nick Cruz

Trio 6 – Saúde (Aids Healthcare Foundation – AHF)

Trio 7 – Diversidade Bissexual – Artistas: Ariah e Brunelli

Trio 8 – Prefeitura Municipal de São Paulo

Trio 9 – Diversidade Mais – Artistas: Quebrada Queer e Thaline Karajá

Trio 10 – Artistas da Noite

Trio 11 – Diversidade Gay – Artista: Kauan Russell

Trio 12 – Vivo – Artistas: Tiago Abravanel, bloco Agrada Gregos, Gretchen e Paullete Pink

Trio 13 – Jean Paul Gaultier – Artistas: Jojo Todynho, Majur e as Pitayas

Trio 14 – Amstel – Artistas: DJ Heey Cat, Mateus Carrilho, Aretuzza Love, Pocah e Luísa Sonza

Trio 15 – Burger King/Avon – Artistas BK: Pepita, Lexa e DJ Cris Negrini / Artista Avon: Ludmilla

Trio 16 – Smirnoff – Danna Lisboa, Filipe Catto, Lafetah, Oxa, Piettro, Romero Ferro, Gambiarra e WD

Trio 17 – Terra – Artistas: Liniker, MC Rebecca e Minoqueens

Trio 18 – Convidados Aliados

Trio 19 – Diretoria APOLGBT-SP/Mercado Livre – Artista: Pabllo Vittar