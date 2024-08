Após indignação de Celine Dion, família de Isaac Hayes processa Trump por uso indevido de músicas

Ação judicial se baseia no uso indevido da faixa ‘Hold On, I’m Coming’ em eventos de campanha do candidato, que ocorreu entre 2022 e 2024

Foto por Rebecca DROKE / AFP Isaac Hayes III, filho do artista, não poupou críticas a Trump, afirmando que o ex-presidente "representa uma falta de integridade e classe"



A cantora Celine Dion recentemente expressou sua indignação em relação ao uso não autorizado de sua famosa canção “My Heart Will Go On” durante um comício de Donald Trump. A situação gerou repercussão e, em resposta, a família do icônico músico Isaac Hayes també decidiu entrar com um processo contra o ex-presidente, reivindicando uma indenização de US$ 3 milhões. O processo se baseia no uso indevido da música “Hold On, I’m Coming” em eventos de campanha de Trump, que ocorreu entre 2022 e 2024. A família de Hayes alega que houve 134 violações de direitos autorais, o que motivou a ação judicial. Além da compensação financeira, eles exigem a remoção de todos os vídeos que contenham a música associada ao candidato republicano. Isaac Hayes III, filho do artista, não poupou críticas a Trump, afirmando que o ex-presidente “representa uma falta de integridade e classe” ao utilizar a canção sem a devida autorização.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Luisa Cardoso