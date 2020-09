Após morte, Chadwick Boseman ganha mais de 4 milhões de seguidores no Instagram

O ator, que dá vida ao personagem Pantera Negra, perdeu a luta contra um câncer de cólon e faleceu na última sexta-feira, 28, nos Estados Unidos

Reprodução/Instagram/chadwickboseman

A morte de Chadwick Boseman, anunciada na última sexta-feira, 28, comoveu famosos e anônimos na internet e entrou para os assuntos mais comentados do mundo nas redes sociais. A repercussão da notícia resultou em um comportamento um tanto quanto curioso do público: Chadwick ganhou, postumamente, mais de 4 milhões de seguidores em sua conta oficial no Instagram em apenas 3 dias. Com isso, o artista entra para uma longa lista de celebridades que tiveram suas redes sociais “bombadas” depois da morte, que conta com nomes como o do apresentador Gugu Liberato (1959-2019), do cantor Gabriel Diniz (1990-2019) e o do jornalista Ricardo Boechat (1952-2019).

Além disso, as interações no perfil do ator – como curtidas e comentários – também deram um salto e registraram alta de mais de 180% na mesma semana. Só o anúncio da morte publicado na página acumula mais de 18,5 milhões de curtidas e 640 mil comentários. No Twitter, o ator se tornou o dono do post com mais curtidas da história da plataforma. No último dia 29 de agosto, um dia após a morte, o tweet publicado pela família do artista no perfil oficial de Boseman recebeu mais de 7,5 milhões de likes. Nenhum outro post havia acumulado um número tão alto antes.

O legado de Chadwick Boseman

Logo depois de confirmada a morte do ator, uma série de homenagens tomou a internet e, principalmente entre personalidades negras, o movimento #WakandaForever ganhou força. Na hashtag, internautas celebram a carreira do ator e seus principais papéis — normalmente, personagens que contam a história de negros que ganharam destaque no cinema. Chadwick Boseman, além do Pantera Negra, já interpretou Thurgood Marshall, o primeiro juiz afro-descendente a entrar para a Suprema Corte norte-americana.

Confira algumas homenagens publicadas na internet: