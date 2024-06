Após quatro anos, Zeca Camargo encerra presença em programa de TV aberta

Novo companheiro de Glenda Kozlowski em programa diária será Rodrigo Alvarez

Reprodução Instagram @zecacamargomundo/ Em post de despedida, Zeca agradeceu à emissora, destacando a importância da criatividade e da vontade de fazer a diferença na vida dos outros



O jornalista e apresentador Zeca Camargo não renovou seu contrato com a Bandeirantes, encerrando assim uma parceria de quatro anos com a emissora. A partir de agora, ele não fará mais parte do programa “Melhor da Noite”, que dividia com Glenda Kozlowski. O novo companheiro de Glenda na atração diária será Rodrigo Alvarez. Apesar do rompimento, Zeca não está com as portas fechadas na Band. Devido ao seu envolvimento em diversos projetos, principalmente relacionados a viagens, é possível que surja um novo compromisso no futuro. Em uma rede social, Zeca agradeceu a emissora e a equipe do programa, destacando a importância da criatividade e da vontade de fazer a diferença na vida dos outros.

A Bandeirantes emitiu um comunicado agradecendo a Zeca Camargo pelos quatro anos de parceria, que resultaram em excelentes trabalhos na TV aberta, TV por assinatura, rádio e nos bastidores como diretor-executivo de produção. Reconhecendo o talento e a longa carreira do jornalista, a Band deixa as portas abertas para futuros projetos em conjunto e deseja sucesso em seus novos desafios.

*Publicado por Heverton Nascimento

*Reportagem produzida com auxílio de IA