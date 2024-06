Marisa Monte faz show gratuito para celebrar os 90 anos da USP neste sábado

A cantora vai se apresentar com a Orquestra Sinfônica da Universidade de São Paulo, às 15h, na Praça do Relógio; o evento vai arrecadar agasalhos e alimentos não perecíveis para a Cufa

GISELE PIMENTA/ISHOOT/ESTADÃO CONTEÚDO A apresentação na USP terá regência do maestro André Bachur e prevê sucessos do repertório da cantora Marisa Monte



Marisa Monte vai fazer um show gratuito com a Orquestra Sinfônica da Universidade de São Paulo neste sábado (22), às 15h, na Praça do Relógio. A cantora será acompanhada por 60 músicos no palco para celebrar os 90 anos da USP. A apresentação terá regência do maestro André Bachur e prevê 11 canções do repertório da artista, “Carinhoso”, de Pixinguinha e Braguinha, que ela gravou com Paulinho da Viola, e “Danzón No. 2”, do mexicano Arturo Márquez, que abre o concerto. Estão previstos sucessos da carreira da artista, como “Beija eu”, “Magamalabares”, “Infinito particular”, “Gentileza”, “Amor I love you”, “Carnavália”, “Maria de verdade”, entre outros. Marisa Monte e sua banda não vão cobrar cachê.

Com quase 40 anos de carreira, a cantora lançou o primeiro álbum, “MM”, em 1989, com o hit “Bem que se quis”. No último ano, Marisa Monte se despediu da turnê de “Portas”, com apresentações elogiadas, inclusive nos principais festivais de música. Em julho, a artista segue para a Europa, onde vai se apresentar em Roma, Madri, Barcelona e Freiburg, entre outras cidades.

As portarias da Cidade Universitária estarão abertas ao público amanhã e não há necessidade de retirada de ingressos para o concerto. O evento vai arrecadar agasalhos e alimentos não perecíveis para a Central Única das Favelas (Cufa). Além disso, terá estrutura de food trucks, pontos de hidratação e sanitários.