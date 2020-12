Após ser internado por complicações da Covid-19, ex-BBB Victor Hugo recebe alta

Agora, a recomendação médica é que ele finalize o seu tratamento em isolamento e retorne para sua cidade natal

Reprodução/Globo Victor Hugo sentiu complicações da doença e foi internado, necessitando de suporte de oxigênio



O ex-BBB Victor Hugo Teixeira recebeu alta nesta sexta-feira, 25, após uma melhora expressiva no quadro clínico, informou o Hospital Metropolitano de Alagoas. Na última sexta, 18, o psicólogo deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento, Galba Novaes, com quadro de suspeita de Covid-19. No sábado, foi transferido para o Hospital Metropolitano, quando realizou o teste RT-PCR, que deu positivo. Victor Hugo sentiu complicações da doença e foi internado, necessitando de suporte de oxigênio. Agora, a recomendação médica é que ele finalize o seu tratamento em isolamento e retorne para sua cidade natal. “Reforçamos que o paciente recebeu tratamento humanizado e de qualidade de todos os profissionais do Hospital Metropolitano de Alagoas”, disse a nota enviada pelo Hospital Metropolitano de Alagoas.