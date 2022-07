Arthur Picoli recusa proposta de R$ 500 mil para entrar em plataforma adulta

Educador físico contou, aos risos, que tem vergonha da exposição

Reprodução/Instagram/@arthurpicoli Educador físico Arthur Picoli é ex-participante do Big Brother Brasil 21



O ex-participante do Big Brother Brasil (BBB) 21, Arthur Picoli, recusou uma proposta de R$ 500 mil para entrar em uma plataforma adulta. Em entrevista ao Gshow, o educador físico contou, aos risos, que tem vergonha da exposição. “Não sei explicar. Acho certíssimo quem faz e está ganhando uma grana, mas tenho vergonha. Acho que não levaria jeito e, por isso, não ganharia uma grana com isso”. Arthur Picoli também comentou o que pretende fazer no futuro. Inclusive, sem dar spoilers, disse que foi chamado para atuar. “Trabalhei como modelo, desfilei, mas quero coisas dentro do jornalismo, educação física, aprender outros esportes. Quero aprender outro idioma, estou iniciando aulas de inglês. Teve uma proposta para atuar, mas ainda não posso falar”, concluiu.