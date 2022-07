Sobrinho acusa Ricky Martin de incesto e violência doméstica

Se condenado, cantor pode pegar até 50 anos de prisão pelas leis de Porto Rico

Reprodução/Instagram Ricky Martin responderá em julgamento no dia 21 de julho sobre acusações de parente



O cantor Ricky Martin foi acusado de incesto por seu sobrinho de 21 anos. O rapaz disse que teve um relacionamento com o tio por sete meses e, durante este período, o cantor o atacou física e psicologicamente. O caso terminou há dois meses e Martin recebeu uma ordem de restrição no início de julho. Ele não pode contatar o sobrinho, que teme por sua integridade física. Um porta-voz da polícia local, Axel Valencia, disse à agência de notícias AP que o sobrinho não apresentou nenhuma prova para o pedido de restrição, mas a Justiça decidiu acatar. Segundo a mídia porto riquenha, o cantor não teria aceitado a separação e rondou a casa da vítima por, pelo menos, três vezes. Pelas leis de Porto Rico, país do artista, a pena para violência doméstica e incesto é de 50 anos. Um representante do cantor disse que as acusações são ‘completamente falsas e fabricadas’ e que o acusador foi denunciado recentemente por uma mulher que afirmou que ele a assediou e ‘ameaçou destruir sua vida’. Ainda em 3 de julho, Martin falou sobre o caso em seu Twitter. “A ordem de proteção contra mim é baseada em alegações completamente falsas, então responderei através do processo judicial com os fatos e a dignidade que me caracterizam. Por se tratar de uma questão legal em andamento, não posso fazer declarações detalhadas neste momento. Agradeço as inúmeras mensagens de solidariedade e as recebo de todo o coração”, escreveu. O julgamento acontecerá em 21 de julho.