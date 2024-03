Às vésperas do Oscar, farmacêutica veicula anúncio de alerta sobre uso inadequado de medicamentos para emagrecimento

Empresa Eli Lilly lança anúncio alertando sobre uso indevido de remédios para perda de peso

AFP PHOTO / Eli Lilly" Zepbound é um dos remédios que vem sendo usado inadequadamente



Às vésperas da transmissão do Oscar 2024, uma empresa farmacêutica americana está pedindo para as pessoas que não precisam de seus produtos evitarem utilizá-los. A Eli Lilly, fabricante das canetas emagrecedoras Mounjaro e Zepbound, lançou um anúncio de 30 segundos alertando sobre o uso inadequado de medicamentos para perda de peso. No comercial, é mostrado um vestido de paetês, um tapete vermelho e fotógrafos, seguido da mensagem: “Algumas pessoas têm usado remédios que nunca foram feitos para elas. Para o vestido ou smoking menor. Para uma grande noite. Por vaidade.” Em seguida, a narradora destaca a importância de direcionar os medicamentos para quem realmente necessita.

Os executivos da empresa explicam que a veiculação do anúncio tem o objetivo de garantir que os medicamentos cheguem às pessoas que sofrem com a obesidade e precisam de tratamento. A alta demanda tem dificultado o acesso aos produtos, levando muitos a não conseguirem adquiri-los. O comercial está sendo transmitido em canais americanos pouco antes da 96ª edição do Oscar, que acontece em Hollywood. No ano anterior, diversas celebridades revelaram estar utilizando os medicamentos para auxiliar na perda de peso, incluindo o empresário Elon Musk e a comediante Amy Schumer.

*Reportagem produzida com auxílio de IA