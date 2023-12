Ator da série ‘Família Soprano’, Richard Romanus morre aos 80 anos

Apesar de ter morrido no dia 23 de dezembro, a família do artista optou por divulgar o falecimento apenas no dia 31 do mesmo mês

Reprodução/Youtube/Warner Richard Romanus atuou em filme de Scorsese



O ator Richard Romanus, conhecido por seu papel na série “Família Soprano“, faleceu aos 80 anos no último dia 23 de dezembro. A informação foi confirmada por seu filho, Robert Romanus, e divulgada neste domingo, 31. Richard estava internado em um hospital na cidade de Volos, na Grécia, porém a causa da morte não foi revelada. Em “Família Soprano”, o ator interpretou Richard LaPenna, marido da personagem Jennifer Melfi, em alguns episódios entre 1999 e 2002. Com trabalhos ao lado do cultuado diretor Martin Scorsese, Romanus tem um de seus papéis mais famosos no cinema. No filme “Caminhos Perigosos”, lançado em 1973, Richard deu vida a Michael, um poderoso agiota do bairro Little Italy, em Nova York. Uma das cenas mais marcantes do longa é a briga entre seu personagem e o de Robert De Niro, Johnny Boy. Além de sua atuação, Richard também teve trabalhos importantes como dublador nos anos 1970, em filmes animados como “Wizards” e “Heavy Metal – Universo em Fantasia”. No entanto, desde 2003, quando participou do filme “O Jovem Corcel Negro”, ele estava afastado das telas.