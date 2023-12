Neymar agradece a quem foi ao seu cruzeiro, mas se desculpa em meio a críticas: ‘Não pude atender todos’

Navio ‘Ney em Alto Mar’ recebeu shows de Belo, Péricles e Livinho na última semana de 2023

Reprodução/Instagram/@neyemaltomar Neymar comemorou a última semana do ano em cruzeiro temático



Ó atleta Neymar se pronunciou sobre o cruzeiro “Ney em Alto Mar”, que realizou nesta semana. Nas redes sociais, ele comemorou o sucesso do evento e se desculpou após polêmicas. “Quem diria que eu teria meu nome em um Cruzeiro. Jamais imaginei isso. Poder curtir, sentir o carinho das pessoas e ver a minha família se divertindo realmente foi diferente”, declarou. “Infelizmente não pude atender a todos do navio, mas fiz o máximo que pude. Agradeço a todos os fãs que foram e demonstraram seu carinho por mim. Agradeço a todos os artistas que participaram e deram seu melhor no palco. Quem foi sabe o clima que estava, realmente foi foda! Para quem não foi, meus sentimentos”, escreveu, com emojis de risada. O navio que saiu de Santos com rumo à Búzios sofreu críticas por parte de uma mãe que comprou o cruzeiro com a esperança de que seu filho encontrasse Neymar. O desejo, no entanto, não foi realizado e a mulher criticou o teor das festas do local. O evento recebeu shows de Belo, Péricles e Mc Livinho. Famosos como Zé Felipe, Virgínia e Orochi marcaram presença.