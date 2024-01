Ator David Gail, da série Barrados no Baile’, morre aos 58 anos

Ator também ganhou notoriedade por participar de ‘Port Charles’, um spin-off de ‘General Hospital’; causa do óbito não foi divulgada

Reprodução/Barrados no Baile David Gail interpretou Stuart Carson em 'Barrados no Baile"



O ator David Gail, famoso por seus papéis em séries como “Port Charles” e “Barrados no Baile”, morreu aos 58 anos. A triste notícia foi divulgada no sábado, 20, através do perfil de sua irmã, Katie, no Instagram. A causa da morte não foi revelada. Gail ganhou destaque ao interpretar o médico Joe Scanlon na série “Port Charles”, um spin-off de “General Hospital”, e também ao dar vida ao personagem Stuart Carson, em “Barrados no Baile”, conhecida como “Beverly Hills 90210” na versão original. A morte do talentoso ator deixou fãs e colegas de trabalho consternados.