Marlena Shaw, estrela do jazz, morre aos 81 anos

Ela ficou conhecida por sucessos como ‘California Soul’ e ‘Women Of The Ghetto’

Reprodução / Instagram @vintageblack_88 Cantora de Jazz faleceu aos 81 anos; causa da morte ainda não foi divulgada



A cantora de jazz e R&B, Marlena Shaw, faleceu aos 81 anos na sexta-feira, 19, nos Estados Unidos. A notícia foi anunciada por sua filha, Marla, em um vídeo publicado no Facebook, porém a causa da morte não foi divulgada. Marlena Shaw iniciou sua carreira nos anos 1960, se apresentando em boates de jazz. Foi em uma performance em Chicago que ela chamou a atenção e assinou um contrato com a gravadora Chess Records. Entre suas músicas mais conhecidas está “California Soul”, originalmente da dupla Ashford & Simpson, mas que se tornou um sucesso na voz de Shaw. Outros sucessos de Marlena Shaw incluem “Women Of The Ghetto”, “Liberation Conversation” e “Don’t Ask to Stay Until Tomorrow”, que fez parte da trilha sonora do filme “À Procura de Mr. Goodbar”, lançado em 1977.