Atração do Rock in Rio, Akon relembra romance com Nicole Bahls

Akon, o cantor de 51 anos, relembrou seu relacionamento com Nicole Bahls, de 38 anos, que ocorreu há quase 15 anos. O encontro entre os dois aconteceu em 2010, quando o artista visitou o Brasil. Ele tentou manter o romance em segredo e expressou sua surpresa ao perceber que o público brasileiro havia descoberto sobre a relação. Akon afirmou que respeita a felicidade atual de Nicole e prefere manter sua vida pessoal discreta.

“Nicole é minha ex-namorada, claro que me lembro dela. Eu fiquei surpreso quando as pessoas no Brasil descobriram sobre nosso relacionamento. Mas é isso, tento manter tudo na discrição. Eu sei que Nicole está feliz agora e gosto de respeitar isso”, declarou ele, em entrevista ao jornal Extra.

O rapper está se preparando para retornar ao Brasil, onde se apresentará no festival Rock in Rio. Além do show, ele planeja estender sua estadia no país para aproveitar momentos de descanso com sua família. Akon destacou que o Brasil é um dos seus destinos favoritos para realizar apresentações e está animado com a viagem.

A relação entre Akon e Nicole Bahls, embora tenha sido breve, deixou uma marca na memória do cantor. Ele reafirmou que, apesar do tempo que passou, ainda se lembra dela com carinho. O artista parece estar focado em aproveitar ao máximo sua próxima visita ao Brasil, tanto em termos de carreira quanto de momentos pessoais.

