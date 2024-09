Mariah Carey chega ao Brasil para Rock in Rio e encanta fãs em São Paulo

Cantora, que estava acompanhada de seus filhos gêmeos, Moroccan e Monroe, de 13 anos, fez questão de tirar fotos e dar autógrafos para os admiradores que a aguardavam

Reprodução/Twitter/@MariahCarey Artista é uma das principais atrações do Palco Sunset no Rock in Rio



Mariah Carey chegou a São Paulo na terça-feira (17), e foi recebida calorosamente por seus fãs na entrada do hotel onde está hospedada. A cantora, que estava acompanhada de seus filhos gêmeos, Moroccan e Monroe, de 13 anos, fez questão de tirar fotos e dar autógrafos para os admiradores que a aguardavam. Os gêmeos foram vistos jantando em um restaurante localizado na zona sul da cidade, aproveitando a estadia em um dos principais centros culturais do Brasil. A presença de Mariah no país gera grande expectativa, especialmente entre os fãs que aguardam ansiosamente por suas apresentações.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A artista é uma das principais atrações do Palco Sunset no Rock in Rio, programado para o próximo domingo, dia 22. Além disso, ela fará um show em São Paulo na sexta-feira, dia 20, no Allianz Parque, marcando seu retorno ao Brasil após mais de uma década. A última vez que Mariah se apresentou no país foi em 2010, durante a Festa do Peão de Barretos. Outro destaque do festival é a presença de Katy Perry, que também chegou ao Brasil nesta terça-feira, mas desembarcou no Rio de Janeiro.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Keller