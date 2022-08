Atriz e humorista Claudia Jimenez morre no Rio de Janeiro aos 63 anos

Ela estava internada em um hospital da zona sul da capital fluminense; causa da morte ainda não foi divulgada

Reprodução Claudia Jimenez ficou conhecida por diversos personagens de sucesso, como Dona Cacilda, da 'Escolinha do Professor Raimundo, e Edileuza, do programa 'Sai de Baixo'



A atriz e humorista Claudia Jimenez morreu no início da manhã deste sábado, 20, no Rio de Janeiro, aos 63 anos de idade. Ela estava internada no Hospital Samaritano, em Botafogo, zona sul da capital fluminense. A causa da morte ainda não foi divulgada. Segundo a unidade de saúde, a família da atriz não autorizou a divulgação de outros detalhes. Jimenez — que ficou conhecida por diversos trabalhos na teledramaturgia brasileira, como as personagens Dona Cacilda, da “Escolinha do Professor Raimundo”, e Edileuza, do programa “Sai de Baixo” — teria passado por três cirurgias no coração, que já estaria fragilizado em função de um câncer de tórax.

*Texto em atualização