Famosos e autoridades se despedem de Claudia Jimenez: ‘Hoje tem luz no céu’

Miguel Falabella, Helio de La Peña, Carolina Dieckmann, Zelia Ducan e outros usaram as redes sociais para expressar amor pela atriz e exaltar o trabalho dela na dramaturgia brasileira

Reprodução/Facebook/Claudia Jimenez Claudia Jimenez morreu na manhã deste sábado, no Rio de Janeiro; ela tinha 63 anos de idade



A morte da atriz e humorista Claudia Jimenez neste sábado, 20, repercutiu nas redes sociais, com amigos e autoridades fazendo publicações para se despedir dela. O ator e diretor de teatro Miguel Falabella, com quem Claudia trabalhou em “Sai de Baixo”, postou uma foto dos dois juntos e um texto homenageando a amiga: “Tentando me agarrar às tantas gargalhadas que demos, ao prazer de atuar juntos, ao seu único e irreproduzível tempo de comédia. Hoje, todas as homenagens são suas e os refletores de todos os teatros do Brasil reluzem para você. Betty Lago e Mercedinha certamente vão recebê-la em festa! A nós, resta a saudade e a responsabilidade de manter viva a memória do seu imenso talento! Te amo! Descanse em paz!”, escreveu. O também humorista Helio De La Peña exaltou o trabalho de Claudia: “Uma das maiores comediantes do Brasil agora descansa”. A atriz Carolina Dieckmann publicou diversas fotos das duas juntas e escreveu em formato de poesia. Ela começou: “Esse é o post que eu não queria fazer… Que dói muito, que faz tudo parecer sem sentido. Minha bobó, seu abraço e seu afeto me farão uma falta indescritível. Mas para além disso, seu talento imenso e arrebatador jamais será esquecido. Que nossa senhora te receba com seu manto de luz e amor infinitos. Te amo para sempre”. A atriz também se solidarizou com a ex-esposa de Jimenez, Stella Torreão, deixando um recado: “Um beijo carregado de carinho em você, Stella”.

A cantora Zelia Duncan se despediu: “Imensa atriz Cláudia Jimenez, amiga tão amada, você partiu e a vida perdendo tanto a graça”. A apresentadora Astrid Fontenelle também se pronunciou: “Foi uma guerreira lutando contra doenças desde muito tempo. Mas nunca a vi sem esse sorriso. Se por aqui choramos, hoje tem luz no céu”. Alguns políticos como Luiza Erundina e Fabiano Contarato também prestaram homenagens. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), também se solidarizou: “Triste com a morte dessa mulher tão especial. Muito obrigado por tantas risadas e momentos de alegria que sua arte nos proporcionou. Meus sentimentos aos amigos e familiares”. O presidenciável Ciro Gomes (PDT) também expressou a triste pela morte da atriz. “O largo sorriso, vitalidade e capacidade de nos fazer rir será a eterna lembrança da talentosa Claudia Jimenez que nos deixou hoje”, disse.