Declaração da pastora foi feita nesta terça-feira (11) durante um culto realizado na casa de shows D-Edge, em São Paulo

A cantora e pastora Baby do Brasil gerou uma onda de críticas ao sugerir que as vítimas de abuso sexual deveriam perdoar seus agressores, mesmo que estes sejam membros da família. A declaração foi feita nesta terça-feira (11) durante um culto realizado na casa de shows D-Edge, em São Paulo, onde ela afirmou: “Perdoa tudo que você tiver de ruim no seu coração… Se teve abuso sexual, perdoa! Se foi da família, perdoa.”

Veja o vídeo:

“Se teve abuso sexual? Perdoa! Se foi da família? Perdoa!” Baby do Brasil (2025) pic.twitter.com/ZP9wdRBzY5 — Sisi (@sisicardosob) March 12, 2025

Baby do Brasil, que ganhou notoriedade na década de 1970 como parte dos Novos Baianos, se converteu ao evangelismo nos anos 1990. Desde então, sua trajetória tem sido marcada por polêmicas, incluindo uma declaração durante o carnaval do ano passado, quando fez menção ao apocalipse em um show de Ivete Sangalo.

Ivete se surpreendeu com o comentário e disse que iria “macetar” o apocalipse, fazendo referência a sua música com Ludmilla “Macetando”: “Eu não vou deixar acontecer, porque não tem apocalipse quando a gente maceta ele”.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Pulicado por Luisa dos Santos