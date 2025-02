Carnaval de Salvador começa hoje com celebração dos 40 anos do axé e 75 do trio elétrico

Festividade terá início nesta quinta-feira (27) às 15h30, em frente à passarela Nelson Maleiro, e contará com a presença do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, e outras autoridades

MAX HAACK/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador em 2023



A abertura do Carnaval de Salvador está programada para esta quinta-feira, 27 de fevereiro, no Campo Grande. O evento celebrará os 40 anos da axé music e os 75 anos do trio elétrico, com uma cerimônia que contará com a entrega da chave da cidade ao Rei Momo, realizada pelo prefeito Bruno Reis. A festividade terá início às 15h30, em frente à passarela Nelson Maleiro, e contará com a presença do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, e outras autoridades. Após a entrega simbólica da chave, um show especial será apresentado, reunindo 15 artistas que são ícones da axé music. Entre os destaques da apresentação estão Carlinhos Brown, Margareth Menezes e Lazinho, acompanhados por 30 percussionistas do Olodum. O espetáculo também contará com duplas de artistas, como Gilmelândia e Ricardo Chaves, além de Felipe Pezzoni e Serginho, e Xanddy Harmonia com Márcio Victor. O repertório incluirá grandes sucessos do gênero, como “Canto da Cidade” e “Requebra”.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A prefeitura de Salvador projeta que mais de 1 milhão de turistas visitem a cidade durante o período do Carnaval, que se estenderá de 27 de fevereiro a 5 de março. A expectativa é que a festa atraia foliões de diversas partes do Brasil e do mundo, consolidando Salvador como um dos principais destinos de Carnaval. A programação do evento é repleta de atrações. Na quinta-feira, os foliões poderão curtir Carlinhos Brown, Leo Santana e Luiz Caldas. Na sexta-feira, Claudia Leitte, Saulo Fernandes e Olodum prometem agitar o público.

O sábado será marcado por apresentações de Ivete Sangalo, BaianaSystem, Pitty, BNegão e Ilê Aiyê, enquanto o domingo contará com Durval Lelys, Armandinho, Dodô e Osmar, além dos Filhos de Gandhy. Na segunda-feira, a festa continua com Daniela Mercury, Banda Mel e Baby do Brasil, e na terça-feira, os amantes do Carnaval poderão novamente se deliciar com Ivete Sangalo, Muzenza e Timbalada.

Publicado Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA